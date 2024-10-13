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Аналитики подсчитали объем торговли США за президентство Байдена

РИА: нефть и газ вошли в пятерку основных импортных товаров Штатов

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George Frey/Reuters

При президентстве Джо Байдена в США произошли значительные изменения в структуре экспорта товаров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы США.

Газ вытеснил микрочипы из пятерки главных экспортных товаров США. По прогнозам, в 2024 году лидерами экспорта станут гражданские самолеты ($129,8 млрд), нефть ($129,7 млрд), нефтепродукты ($121 млрд), легковые автомобили ($60,7 млрд) и газ ($60 млрд).

В импорте лидируют легковые автомобили ($226,6 млрд), нефть ($178,4 млрд) и планшеты с ноутбуками ($137,1 млрд). Примечательно, что США активно закупают нефть за рубежом, несмотря на статус крупнейшего добытчика.

Ожидается, что в 2024 году экспорт США составит $2,08 трлн, а импорт — $3,22 трлн. Суммарный объем торговли за весь срок Байдена достигнет $42,07 трлн.

При этом на главном рынке сбыта газа для США — в Евросоюзе — доходы от поставок СПГ в августе снизились на 5%, несмотря на рост объемов на 18%. Ключевым покупателем американского СПГ остаются Нидерланды, которые получают четверть всех поставок в ЕС.

Ранее эксперт объяснил , как России удалось опередить США по поставкам газа в Евросоюз.

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