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Аналитик допустил рост ключевой ставки до 22% в 2024 году

УК «Первая»: ключевая ставка к концу года может вырасти до 22%

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Алексей Куденко/РИА Новости

Ключевая ставка может достигнуть 22% до конца текущего года, прогнозирует портфельный управляющий УК «Первая» Михаил Цагарели.

«На заседании Банка России 25 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки до 20-21%. В декабре возможно повышение до 22%», — заявил аналитик.

Далее, по оценкам Цагарели, ставка зафиксируется на отметке в 22% годовых до второго квартала 2025-го. После чего регулятор может постепенно перейти к смягчению денежно-кредитной политики.

К концу следующего года ключевая ставка может снизиться до 16% при соблюдении параметров проекта бюджета, отметил Цагарели.

В прошлом году Банк России поднимал ставку пять раз, к концу декабря она составила 16%. Затем регулятор взял паузу в ужесточении ДКП и держал ставку неизменной до середины лета. 26 июля Центробанк начал новый цикл ужесточения и повысил ставку с 16% до 18% годовых. В сентябре она выросла до 19%.

Ранее в ЦБ признали, что поднимать ключевую ставку надо было раньше.

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