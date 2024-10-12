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Стало известно, кто купил российские активы Unilever

FT: активы Unilever в России продали группе «Арнест» Алексея Сагала

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Unilever

Активы британско-нидерландской компании Unilever в России продали группе «Арнест» Алексея Сагала. Об этом сообщает газета Financial Times.

«В течение последнего года мы тщательно готовили бизнес Unilever Russia к возможной продаже. Эта работа была очень сложной и включала разделение ИТ-платформ и цепочек поставок, а также миграцию брендов на кириллицу. Завершение продажи завершает присутствие Unilever Россия в стране», — заявил генеральный директор Хайн Шумахер.

Уточняется, что группа Arnest Алексея Сагала до этого уже приобрела активы американского производителя банок Ball Corp, голландской пивоваренной компании Heineken и шведской косметической группы Oriflame.

До этого газета «Коммерсантъ» сообщила, что транснациональная компания Unilever рассматривает продажу своего бизнеса в России группе «Арнест».

После начала военного конфликта между Россией и Украиной в феврале 2022 года холдинг Unilever сообщил о возможных рисках прекращения своей деятельности в России.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola может вернуться в Россию.

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