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Продажи жилья в России увеличились на 22% за 9 месяцев

Портфель девелоперов жилья в Сбере превысил 5 трлн рублей

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Кредитный портфель Сбера по финансированию строительства жилья вырос более чем на 30% за 9 месяцев текущего года и превысил 5 трлн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на конференции Сбера по жилищной недвижимости «Время изменений: новая реальность», в первом полугодии 2024 года продажи жилья увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также Попов отметил, что задолженность застройщиков в Сбере выросла до 5,2 трлн рублей с начала года.

В конференции «Время изменений: новая реальность» участвуют застройщики, представители государства, финансовых институтов и строительных компаний.

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