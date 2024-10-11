Поставки легковушек в Россию достигли рекорда за 16 лет

В сентябре в Россию ввезли 146,9 тыс. поддержанных и новых легковых автомобилей. Это рекордный показатель с октября 2008 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Автостата».

Импорт новых легковушек подскочил на 17% месяц к месяцу и достиг 104,2 тыс. штук, что является максимальным значением за последние 12 лет. Основная доля машин была привезена из Китая — 78,6% от общего объема поставок. Следом идут Киргизия (7,7%), Белоруссия (6,4%) и Казахстан (4,2%).

Поставки б/у автомобилей по итогам сентября составили 42,7 тыс. штук — максимум с начала года.

Со следующего года в России ждут снижение импорта легковушек. Основная причина сокращения поставок — повышение утилизационного сбора. С 1 октября ставки выросли на 70-85%. Среди других факторов аналитики также называют локализацию производства китайских брендов в РФ и реализацию отложенного спроса на авто среди россиян.

Ранее стало известно, как изменились цены на автозапчасти в России за два года.