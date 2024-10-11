Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, сколько будет стоить доллар к концу 2024 года

Инвестсоветник Варфоломеев: к концу 2024 года доллар будет стоить 100 рублей

close
Shutterstock

На курс доллара влияет множество разных факторов, в том числе экономический рост в США и ЕС приведет к его росту, а снижение ключевой ставки ФРС – к падению. С учетом множества данных можно сделать вывод, что к концу года стоимость доллара достигнет 100 рублей, заявил инвестсоветник Сергей Варфоломеев.

На курс валюты может повлиять и Центробанк, в том числе повысить процентные ставки и привлечь инвесторов, снизив спрос на валюту и ее стоимость, провести интервенции на валютном рынке, а также установить резервные требования. Это ограничит количество денег для кредитования, а также снизит инфляцию и стабилизирует курс рубля, объяснил эксперт.

«Думаю, в конце 2024 года доллар будет стоить 100 рублей, евро — 110 рублей. В начале 2025-го: 105 и 115 рублей соответственно», — заключил он.

До этого гендиректор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко предположила, что курс доллара может вырасти до 100 рублей в любой момент, хотя такой сценарий не является базовым. По ее словам, это может спровоцировать подорожание нефти до $100 за баррель и выше до декабря этого года.

Ранее аналитик Буйволов допустил трехзначный курс доллара до конца года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами