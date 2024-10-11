Финансист предложил нестандартный способ ограничить кредитование

Регуляторам следует тщательно продумать критерии «идеального заемщика» и обязать банки руководствоваться ими при выдаче кредитов, заявил доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Денис Жильцов. Его слова приводит «Прайм».

«Есть отдельные категории граждан, которым потребительские кредиты выдавать необходимо крайне осторожно, например, студенчество или неработающие пенсионеры, злостные неплательщики налогов и штрафов, услуг ЖКХ», — подчеркнул финансист.

На фоне высокой закредитованности населения в Госдуме призвали ограничить возможность граждан РФ брать потребительские кредиты: максимум два займа на человека. Экономисты не оценили это предложение, заявив, что такая инициатива загонит россиян в пропасть.

Ранее ЦБ снял ограничения на полную стоимость кредита по ипотеке.