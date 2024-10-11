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Назван самый бюджетный город для осенних каникул

МТС Travel: Рязань стала самым бюджетным городом для осенних каникул

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Depositphotos

Российские семьи в основном выбирают бюджетные направления для осенних каникул. Об этом свидетельствует исследование сервиса МТС Travel. Копия есть у «Газеты.Ru».

По данным сервиса, Рязань возглавила список самых доступных городов со средней стоимостью проживания 4,2 тыс. рублей в сутки на двоих. За ней следуют Пятигорск и Владимир, где средний чек составляет 4,9 тыс. рублей.

Средняя цена на туристическое жилье в России во время каникул достигает 6,2 тыс. рублей в сутки. Самара, Псков и Владикавказ также вошли в топ бюджетных направлений со стоимостью проживания от 5 тыс. до 5,2 тыс. рублей.

Рязань и Владимир привлекают путешественников из центральной России возможностью коротких поездок. В Рязани туристы могут посетить Галерею пряников и Музей истории рязанского леденца, а во Владимире — областной театр кукол и мультимедийный музей-сказку.

Пятигорск служит отправной точкой для исследования Кавказских Минеральных Вод. Регион славится оздоровительными курортами, мягким климатом и разнообразными достопримечательностями.

Несмотря на более высокие цены, лидерами по количеству бронирований остаются Москва (14% от всех бронирований), Санкт-Петербург и Сочи (по 10% каждый).

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