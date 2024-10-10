В Сбере отметили рост популярности флоатеров среди клиентов банка

Требование проходить тестирование при покупке флоатеров выглядит избыточным, если эмитент надежный и облигация предполагает стопроцентную выплату «тела». Об этом на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) сообщила глава брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.

Она считает, что на фоне необходимости развивать финансовую грамотность флоатер является хорошим инструментом, который помогает лучше понять денежную политику страны, так как часто доход по нему зависит от значения ключевой ставки.

Кубезова отметила, что популярность флоатеров растет. По ее словам, в третьем квартале покупки флоатеров за вычетом продаж среди клиентов брокера Сбера составили 7,7 млрд рублей, что на 133% больше год к году. При этом число клиентов Сбера, покупающих флоатеры, выше на 12%, чем во втором квартале, и сразу на 194% больше, чем в третьем квартале прошлого года.

«Общий объем активов во флоатерах на конец сентября вырос за год в 4 раза — до 46 млрд рублей. Доля флоатеров в объеме покупаемых облигаций тоже растет. На конец 3 квартала они уже занимают 16,6% от нетто-покупок всех облигаций. А год назад по этому показателю они занимали почти в 2 раза меньше — 8,5%. Покупатели флоатеров от числа всех покупателей облигаций на конец 3 квартала составили 6,6%, тогда как год назад — только 1,6%», — сказала Кубезова.

Также лава брокерского бизнеса Сбера уточнила, что для того, чтобы рынок стал более конкурентным, необходимо ограничить стоимость на депозитарный перевод бумаг.

«Это позволит клиентам переходить от одного брокера к другому без избыточных расходов. Также необходимо, чтобы из самих поручений на ввод и вывод ценных бумаг и из отчетов об исполнении было ясно, проверенные (обособленные) это бумаги или нет», — добавила она.

По словам Кубезовой, на законодательном уровне передающая бумаги сторона должна быть обязана сообщать, что бумаги проверены по всем предыдущим цепочкам владения, так как это позволит клиентам видеть свои активы у нового брокера и получать доход без задержек. Она отметила, что это особенно актуально, учитывая, что новый Указ 767 обязывает выплачивать доходы только по проверенным бумагам.