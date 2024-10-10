МТС Exolve назвали лидером российского рынка Telecom API

МТС Exolve стал лидером российского рынка Telecom API, следует из исследования «Российский рынок Telecom API – итоги 2023 года» агентства «ТМТ Консалтинг».

В «ТМТ Консалтинг» отметили, что в 2023 году объем российского рынка Telecom API составил 5,8 млрд рублей (рост на 26% по сравнению с 2022 годом).

В исследовании говорится, что МТС Exolve занял наибольшую долю рынка по объему доходов (47%).

Рынок, по сообщениям агентства, развивается за счет стремления компаний к омниканальности и персонализации общения с клиентами, развития российского ПО, автоматизации, развитию средств защиты персональных данных и других вещей. Самым главным драйвером стало развитие рынка облачных коммуникационных платформ (CPaaS).

Также в тройку лидеров рынка по итогам исследования вошли Voximplant и билайн.

«В 2021 году мы стали частью цифровой экосистемы МТС, запустили CPaaS-платформу для автоматизации многоканальных клиентских коммуникаций, укрепили собственную разработку, реализовали новые сервисы, благодаря чему стали лидерами этого сегмента рынка», — отметил генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин.