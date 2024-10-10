Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия и «Газпром» заключили новое газовое соглашение

Венгрия подписала с «Газпромом» контракт о конкурентоспособности цен

close
Hannibal Hanschke/Reuters

Венгрия и «Газпром» подписали новое дополнительное коммерческое соглашение, гарантирующее конкурентоспособность цен на газ. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Конкурентоспособность цен гарантируется дополнительными коммерческими контрактами между нашими национальными компаниями и «Газпромом». Это помогает ценам оставаться конкурентными на протяжении долгого времени. Мы подписываем такие контракты время от времени, и следующий мы подписали сегодня», — заявил Сийярто.

Министр подчеркнул, что новое соглашение обеспечит конкурентоспособность стоимости газа, которую платит Венгрия. Это позволит стране поддерживать стабильные цены на энергоресурсы в долгосрочной перспективе.

До этого премьер Украины высказался о продлении договора с РФ о транзите газа.

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами