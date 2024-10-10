Венгрия и «Газпром» заключили новое газовое соглашение

Венгрия и «Газпром» подписали новое дополнительное коммерческое соглашение, гарантирующее конкурентоспособность цен на газ. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Конкурентоспособность цен гарантируется дополнительными коммерческими контрактами между нашими национальными компаниями и «Газпромом». Это помогает ценам оставаться конкурентными на протяжении долгого времени. Мы подписываем такие контракты время от времени, и следующий мы подписали сегодня», — заявил Сийярто.

Министр подчеркнул, что новое соглашение обеспечит конкурентоспособность стоимости газа, которую платит Венгрия. Это позволит стране поддерживать стабильные цены на энергоресурсы в долгосрочной перспективе.

До этого премьер Украины высказался о продлении договора с РФ о транзите газа.

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