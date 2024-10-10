На Украине планируют легализовать криптовалюту

На Украине разрабатывается законопроект о легализации криптовалюты. Об этом сообщил агентству УНИАН председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

«Льгот на крипту не будет. Будет обычное налогообложение по модели операций с ценными бумагами», --цитирует депутата издание.

По словам Гетманцева, криптовалюта будет легализована в первой половине 2025 года, что позволит обложить ее налогом.

До этого задержанный в Крыму шпион заявил, что работал на украинскую военную разведку за криптовалюту.

Аналогичный инцидент произошел с жителем Комсомольска-на-Амуре, который осуществлял перевод криптовалюты на закупки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мужчина переводил деньги через криптовалюту для закупки оружия, боеприпасов и обмундирования для украинской армии. Дело возбуждено по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ранее на Украине призвали поднять военный налог.