Жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут покупать машины в «Яндекс Драйве»

Жители Москвы и Санкт-Петербурга получили возможность выкупать машины у «Яндекс Драйва» после долгосрочной аренды. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

В компании уточнили, что обслуживание, страховку и ремонт на время аренды сервис берет на себя. Время выкупа у каждой машины фиксированное — от одного года до четырех лет с момента аренды. В эту дату нужно доплатить остаток всей суммы, и машина перейдет во владение. При этом не нужно вносить первоначальный взнос — оплата будет списываться ежемесячно равными платежами.

Как объяснили в сервисе, если новая машина стоит 2,4 млн рублей, то ежемесячный платеж за нее в Драйве, включающий аренду, составит 52 тысячи. Для выкупа через 3,5 года нужно будет доплатить 1 млн.

На текущий момент для выкупа предоставлены 650 машин в Москве и Петербурге. Отмечается, что всеми машинами владел только лизинговый центр, а затем «Яндекс Драйв». Автомобили не имеют оклейки и были арендованы сразу на несколько месяцев, максимальный пробег составляет 30 тысяч километров.

«Решение о выкупе можно также принять не сразу, а после нескольких месяцев аренды. Этого времени хватит, чтобы понять все плюсы и минусы выбранной машины. Если она не подошла, от покупки можно отказаться, оплатив только время аренды», — говорится в сообщении.

Арендовать машину под выкуп может любой пользователь сервиса от 21 года со стажем не менее 2 лет.