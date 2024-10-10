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Топ-менеджер Сбера рассказал о работе отделений банка в новых регионах России

Первый замглавы Сбера заявил о росте спроса на продукты банка в новых регионах

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Пресс-служба Сбера

Клиенты Сбера в новых регионах России получают те же услуги и сервисы, что и жители других субъектов страны, заявил в интервью программе «Поздняков» на НТВ первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Топ-менеджер Сбера отметил, что число офисов компании в новых регионах растет. При этом скорость открытия отделений — это технический вопрос, связанный с арендой недвижимости.

«То есть мы это решение приняли, мы идем, мы об этом заявили. У нас очень хорошо развивается бизнес в Крыму, мы очень довольны. В ДНР и ЛНР мы тоже видим большой спрос. У нас первый месяц вообще были устойчивые очереди. И на бренд, и на продукт, который мы предоставляем жителям этих регионов», — сказал Александр Ведяхин.

Также Александр Ведяхин сообщил, что портфель средств физических лиц в Сбере составил более 25 трлн рублей.

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