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Ходить в театр стало еще дороже

Билеты в российские театры в начале сезона подорожали на 14%

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Пресс-служба театра

Средняя цена билета в российские театры в начале нового сезона (сентябрь — октябрь) выросла на 14% год к году и достигла 2401 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные билетного агрегатора МТС Live.

Поход в московский театр обойдется дороже — в среднем в 3158 рублей. Годом ранее средняя стоимость билета составляла 2907 рублей.

При этом число постановок в репертуаре нового сезона практически не изменилось. Количество спектаклей выросло всего на 7% по сравнению с сентябрем — октябрем 2023 года.

Самыми популярными постановками среди россиян этой осенью стали мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» в МДМ, спектакль «Женщины Есенина» (МХАТ им. М. Горького), «Война и мир» и «Евгений Онегин» (Театр им. Евгения Вахтангова), а также «Идеальный муж» (Театр комедии).

В этом году россияне стали больше тратить на развлечения. Расходы на эту категорию выросли почти на 20%.

Ранее были названы два самых выгодных месяца для отпуска в 2025 году.

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