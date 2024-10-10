Эксперт спрогнозировал курсы доллара, евро и юаня на следующую неделю

На следующей неделе курс юаня составит 13,3-14 рубля, доллара — на уровне 93,5-97,5 рубля, евро — 102,5-106,5 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Рубль находится на минимумах с начала года из-за сокращения экспортных доходов — объемы экспорта нефти упали, а вместе с ними и цены. Импортеры же увеличивают спрос на валюту, по мере того как появляются альтернативные каналы поставок и механизмы расчетов. Подобное смещение внешнеторгового баланса, а также расширение бюджетного дефицита не позволяют ожидать решительного разворота тренда, однако на стороне рубля в ближайшее время могут выступить несколько факторов», — отметил аналитик.

Первый фактор — технический. По словам Буйволова, курсы иностранных валют двигались вверх практически безоткатно продолжительное время и логично ожидать их коррекционного «охлаждения». Второй фактор поддержки — увеличившиеся более чем в 20 раз (до эквивалента 3,5 млрд в день) чистые продажи зарубежных валют в рамках бюджетного правила. Третий фактор — рост цен на нефть. Аналитик оценил, что после провала начала сентября нефтяные котировки перешли к восстановлению, и это с временным лагом может оказывать поддержку российской валюте. Кроме того, в пользу рубля работает жесткий курс денежно-кредитной политики Банка России, уточнил эксперт.

Прекращение биржевой торговли юанем после 12 октября возможно, но не гарантировано, уверен Буйволов. Даже в случае реализации такого сценария аналитик не ждет сильного смещения курса рубля к юаню, который в таком случае будет по примеру доллара и евро определяться на внебиржевом рынке. Пример недружественных валют показал, что компании и финансовые власти готовы к любому развитию событий, и кроме естественной краткой волатильности, возможный уход юаня на внебиржевой рынок особых негативных последствий не принесет, заключил Буйволов.

На закрытии торгов Мосбиржи 9 октября курс юаня составил 13,7 рубля. Доллар и евро на внебиржевом рынке стоили около 97 рублей и 106 рублей соответственно.

Ранее эксперт допустил доллар по 100 рублей до конца года.