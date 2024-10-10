Названы районы Москвы с самой доступной арендой жилья

В начале октября дешевле всего в Старой Москве снять квартиру в районе Некрасовка (юго-восток). Средняя цена аренды там составляет

59,9 тыс. рублей. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса »Яндекс Аренда».

На втором месте – Южное Бутово (юго-запад). Снять квартиру там можно за 63,4 тыс. рублей в среднем. Третье место в списке самых бюджетных локаций — у района Вешняки (64,7 тыс. рублей).

«Локации с наименьшей медианной стоимостью аренды недвижимости — достаточно отдаленные, но это развитые спальные районы Старой Москвы. Здесь находится уже сформировавшаяся инфраструктура: как коммерческая, так и социальная: школы, детские сады, поликлиники, культурно-досуговые и развивающие центры. Лидером рейтинга стала Некрасовка — локация, где последние несколько лет ведется активная застройка. Минимальная стоимость съемного жилья в Некрасовке составляет 33 тыс. рублей», — отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Минимальная стоимость квартиры в Южном Бутово, по данным на 1 октября, составляет 40 тыс. рублей. Самая дешевая съемная квартира в районе Вешняки обойдется в 44 тыс. рублей в месяц.

В Новой Москве наиболее дешевые лоты для аренды на долгосрочный период оказались в таких локациях, как поселение Рязановское, Десеновское и Внуковское. Медианная ставка долгосрочной аренды здесь составила: 54,9 тыс. рублей, 55,2 тыс. рублей и 68,8 тыс. рублей соответственно.

Исследование было проведено в октябре.

Ранее стало известно, где больше всего подорожала аренда жилья.