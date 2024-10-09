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Российскому бюджету пророчат временный профицит

Бюджет России впервые за 9 месяцев вышел в профицит

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бюджет России впервые за девять месяцев 2024 года вышел в профицит в размере 169 млрд рублей, или 0,1% ВВП. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краткую ежемесячную информацию министерства финансов России.

«За восемь месяцев, по предварительной оценке министерства, был дефицит в размере 331,4 млрд рублей. Позже Федеральное казначейство опубликовало свои данные, по которым дефицит в январе-августе составлял 27,6 млрд рублей. Таким образом, если исходить из предварительной оценки Минфина за 9 месяцев, в сентябре мог наблюдаться профицит в размере 500,4 млрд рублей», — сообщили в Минфине.

Несмотря на это, в конце 2024 года ожидается, что дефицит бюджета России составит до 2% от ВВП, при том, что изначально в планах Минфина дефицит к концу года не должен был превысить 0,9% ВВП. Последняя корректировка прогноза Минфина была утверждена во время рассмотрения бюджета на следующую трехлетку.

До этого стало известно, что в России увеличат финансирование национальных проектов почти в два раза.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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