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В России предложили продавать картофель под единым брендом

Картофельный союз предложил продавать картофель в РФ под единым брендом

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Freepik.com

В Союзе участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) заявили, что в торговых сетях нужно начать продвижение картофеля российской селекции под единым брендом «Ваш вкусный картофель». Об этом сообщает РБК.

«Для продвижения наших сортов мы предлагаем ввести общий бренд», — заявила руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

Она отметила, что союз предлагает назвать общеотраслевой бренд «Ваш вкусный картофель».

«Этот единый бренд мы предлагаем обозначить слоганом «Ешь больше, живи дольше», потому что картофель надо выводить из пограничной категории вредного продукта», — заявила она.

По ее словам, картофель полезен, если его правильно потреблять.

«Потому что водка и селедка при вареном картофеле фон портят», — добавила Губина.

Главный редактор журнала «Картофель и овощи», председатель совета директоров АНРСК Владимир Леунов до этого рассказал, что для квашения капусты можно выбрать гибриды двойного действия Григория Федоровича Монахоса.

Ранее поля якутского фермера разграбили после фейкового сообщения о бесплатной раздаче капусты.

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