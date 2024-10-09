Поставки ПК в мире пошли на спад

Мировые поставки персональных компьютеров в третьем квартале 2024 года сократились на 2,4% в годовом исчислении. Об этом сообщается в отчете аналитической компании International Data Corporation (IDC).

По данным компании, за отчетный период на глобальный рынок было поставлено 68,8 млн устройств. Это немного меньше, чем за предыдущий квартал, когда наблюдался рост продаж, связанный с восстановлением экономики и обновлением оборудования в компаниях.

Лидером рынка ПК остается китайская корпорация Lenovo с долей 24%. На втором и третьем местах расположились американские компании HP и Dell с долями 19,7% и 14,3% соответственно. За ними следуют Asus, Apple и Acer.

Наибольший рост поставок за год — 4,4% — продемонстрировала компания Acer. Самое значительное падение показала Apple, чьи поставки сократились на 24,2%.

Эксперты IDC прогнозируют восстановление рынка ПК благодаря развитию сервисов искусственного интеллекта. По мнению специалиста IDC Линн Хуанг, переход потребителей на компьютеры с поддержкой ИИ должен завершиться к концу текущего десятилетия.

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