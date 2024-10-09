Украина продала титанового гиганта

Украина продала государственное титановое предприятие в ходе редкой для военного времени приватизации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Фонда государственного имущества страны.

Предложение в размере 3,94 млрд гривен ($96 млн) за ОГХК-Титан было одобрено на аукционе. Единственным участником торгов стала компания Cemin Ukraine, входящая в холдинг Neqsol.

«Бюджет получит значительный ресурс для укрепления нашей обороноспособности», — заявила и.о. главы Фонда госимущества Иванна Смачило.

ОГХК является одним из крупнейших мировых производителей титана, занимаясь добычей и переработкой руд в пески и концентраты. Более 90% производимой титановой руды используется в лакокрасочной промышленности.

По условиям сделки, покупатель обязан сохранить основной профиль предприятия, инвестировать минимум 400 млн гривен в модернизацию, а также погасить задолженности по зарплатам и перед бюджетом.

Накануне стало известно, что правительство Латвии одобрило введение налога на прибыль финансового сектора сроком на три года для увеличения расходов на оборону. Ожидается, что новый налог принесет в бюджет €93 млн в 2025 году и по €85 млн в последующие два года.

Ранее на Украине раскрыли обещание Запада выделить деньги на производство ракет и дронов.