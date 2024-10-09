Юаневые депозиты в РФ бьют рекорды по доходности

Российские банки продолжают повышать ставки по вкладам в юанях, достигая рекордных значений в 8-13% годовых. Об этом сообщила «Российская газета» .

По данным издания, крупнейшие банки страны предлагают все более выгодные условия по юаневым депозитам. С октября ставки на рынке превысили 7%, а в некоторых случаях достигли 10% и выше.

ВТБ улучшил условия по вкладам в китайской валюте на всех сроках. Максимальная доходность по юаневым депозитам в банке достигает 8% годовых. Банк «ДОМ.РФ» повысил ставки на 2 процентных пункта — теперь там можно открыть вклад на срок от 3 до 12 месяцев со ставкой 6,2% годовых.

Сбер поднял ставки до 6,33% с капитализацией. В МКБ клиентам доступны вклады с доходностью 12-13% годовых на сроки до года.

Эксперты связывают рост ставок по юаневым вкладам с повышенным спросом на китайскую валюту и необходимостью банков привлекать фондирование для увеличения портфеля юаневых кредитов.

За последний месяц юань подорожал на 7,4% по отношению к рублю, превысив отметку в 13,5 рублей. Аналитики объясняют это преобладанием китайской валюты в структуре торговли России и дефицитом ликвидности.

В начале октября стало известно, что Центробанк России увеличит продажи валюты в этом месяце в 26 раз — с ₽0,2 млрд до ₽5,3 млрд в день. Это связано с сокращением закупок Минфином и может поддержать рубль, а также снизить напряженность с ликвидностью в юане.

Ранее россияне возобновили распродажу валюты.