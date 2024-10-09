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В МИД РФ сочли нелегитимным новый режим санкций ЕС

Захарова: новые санкции ЕС против РФ являются очередным нелегитимным режимом

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Новые санкции Евросоюза против России являются нелегитимным режимом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это очередной нелегитимный с точки зрения международного права санкционный режим», — отметила дипломат.

Она уточнила, что новые ограничения направлены против российских граждан: физических и юридических лиц. Запад несправедливо обвиняет их в ответственности за дестабилизирующие действия за рубежом.

По ее словам, Брюссель уже давно утратил самостоятельность и действует в фарватере США.

В постпредстве РФ раскритиковали введенный Евросоюзом антироссийский «санкционный режим». Там подчеркнули, что ЕС живет по принципу: когда у тебя дома все плохо, ищи виновного на стороне. По данным ведомства, одна из целей режима санкций не в том, чтобы ввести дополнительные ограничения против РФ, а показать, что конфронтационная политика в отношении России введена «всерьез и надолго».

Ранее в Грузии ответили на призыв Европарламента ввести прямые санкции против РФ

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