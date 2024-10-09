Власти Приморья введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере

Власти Приморского края намерены запретить мигрантам работать в 41 сфере в 2025 году. Проект постановления губернатора региона опубликован на региональном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мигрантам, помимо прочего, запретят регулярные и заказные перевозки пассажиров, включая управление автобусами, трамваями и троллейбусами в городском сообщении, а также междугородними автобусами.

Также иностранцам нельзя будет работать в легковых такси и сервисах по аренде автомобилей с водителем, а также на пассажирском водном транспорте и морском грузовом транспорте.

До этого депутат Евгений Марченко объяснил, что внесенный в Госдуму законопроект о признании иностранного гражданства отягчающим обстоятельством при совершении преступления не коснется людей с двумя гражданствами, если одно из них российское.

Ранее Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.