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Новые регионы собрали налогов больше, чем за весь прошлый год

РБК: налоговые поступления в новых регионах превысили уровень 2023 года на 22%

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Depositphotos

Налоговые поступления четырех новых регионов в 2024 году по состоянию на конец сентября уже превысили показатели всего 2023 года на 22%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Единого портала бюджетной системы.

Почти за девять месяцев текущего года консолидированные бюджеты ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей собрали 118 млрд руб. налогов на своих территориях.

В ДНР собрали 56,7 млрд руб. — 46,4 млрд руб. из них от уплаты НДФЛ и 6,7 млрд руб. от налога на прибыль организаций. В бюджет ЛНР поступило 38,7 млрд руб. — 31,6 млрд руб. НДФЛ и 3,8 млрд руб. налога на прибыль организаций.

Запорожская и Херсонская области собрали 14,9 млрд руб. и 7,9 млрд руб. налогов соответственно.

За весь прошлый год, отмечает издание, в бюджеты этих регионов поступило 96,4 млрд руб. налоговых платежей.

Уровень дотационности новых регионов, считают эксперты, снижается, но федеральная поддержка для достижения среднероссийских показателей еще долго будет оставаться высокой.

В октябре министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что промышленность четырех новых российских регионов постепенно восстанавливается.

Ранее сообщалось, что в приграничных регионах РФ создадут свободные экономические зоны.

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