Россиянам рассказали, как выбрать оптимальный продуктовый магазин

Для выбора оптимального продуктового магазина стоит посетить несколько местных торговых точек и сравнить цены на основные продукты. Нужно обратить внимание на акции и скидки. Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Юлия Соболева.

Второй шаг — использовать приложения и сайты: многие магазины имеют приложения, где публикуются актуальные скидки и акции. Также существуют сайты для сравнения цен, уточнила экономист.

Третий шаг — изучить бонусные программы. Соболева уточнила, что некоторые магазины предлагают карты лояльности, которые позволяют получать скидки или накапливать баллы.

«Четвертый шаг — покупать оптом. Если у вас есть возможность, приобретайте продукты в больших упаковках или оптом, это может значительно снизить стоимость. Пятый шаг — изучать отзывы. Ознакомьтесь с отзывами о магазинах в вашем районе, чтобы понять, где лучшее соотношение цены и качества. Шестой шаг — проверять качество. Иногда более дорогие продукты могут оказаться более выгодными в долгосрочной перспективе из-за лучшего качества и меньшего количества отходов», — отметила Соболева.

По ее словам, многие магазины также предлагают скидки на товары с истекающим сроком годности.

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