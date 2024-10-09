Назван самый безопасный для жизни округ Москвы

В Южном административном округе зафиксирован минимальный уровень преступности на душу населения в Москве. К такому выводу пришла компания Regions Development, изучив статистику прокуратуры Москвы. Исследование есть у «Газеты.Ru».

За январь — август 2024 года в Южном округе было совершено всего 46,1 преступления на 10 тыс. жителей. На этом фоне активность покупателей новостроек в округе выросла на 6,7% год к году.

За первые восемь месяцев 2024 года в Москве было совершено 85 590 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года их число сократилось на 3,8%. Самые распространенные преступления в столице в текущем году включали мошенничества (33 226, +4% за год) и кражи (24 373, -17,8%).

В разрезе округов больше всего преступлений в январе — августе 2024 года совершено в Юго-Восточном округе (10 376), меньше всего — в Зеленоградском (2529). Однако значительно более корректные представления об обстановке в локации дает анализ статистики на душу населения. С этой точки зрения наиболее криминальный округ Москвы — Центральный (123 преступления на 10 тыс. жителей), а самый безопасный — Южный (всего 46,1 преступлений на 10 тыс. жителей).

«Неудивительно, что Южный округ является наименее криминальным в Москве. Юг лидирует по темпам строительства современных жилых комплексов. А в районах с новостройками формируется более однородная и благополучная социальная среда. Кроме того, здесь создается масштабная хорошо охраняемая образовательная, спортивная и рекреационная инфраструктура. При этом число сделок по договорам долевого участия в Южном округе за первые девять месяцев 2024 года выросло на 6,7% относительно аналогичного периода прошлого года — с 6785 до 7240 штук», — отметила коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

В некоторых округах искоренение преступности идет успешнее, чем в Москве в целом. Лидерами по сокращению числа преступлений в январе — августе 2024 года стали Центральный (-13,5%), Восточный (-9,9%), Северо-Восточный (-9,1%) округа.

Исследование было проведено в октябре.

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