В УК «Первая» оценили итоги торгов на Мосбирже в сентябре

Сентябрь стал первым с мая месяцем, когда индекс Московской биржи показал положительную динамику: рост составил около 9%, а IMOEX закрылся выше 2850 пунктов. Об этом сообщили в управляющей компании «Первая».

В УК «Первая» объяснили позитивную тенденцию на рынке более осторожными, чем ожидалось, действиями Банка России в вопросе ДКП (повышение ставки до 19%, а не 20%).

Аналитики отметили, что повышение ключевой ставки в сентябре до 19%, а также изменение ожиданий вверх относительно ее дальнейшей траектории, сохранили давление на долговом рынке и рост доходностей, что увеличило интерес к инструментам с плавающей ставкой.

Рынок облигаций после публикации низких цифр по инфляции в начале сентября предпринял попытку разворота, однако после продолжил свое погружение, растеряв за месяц 1,6%. RGBI закрылся ниже 102 пунктов, а доходность 10-летних ОФЗ в конце сентября составляла 15,85%.

«Облигации продолжают терять позиции на фоне сместившихся вверх ожиданий по росту ключевой ставки 25 октября (до 20% - 21%), а также жестких словесных интервенций со стороны представителей Банка России», — говорится в сообщении УК «Первая».

Вышедший в конце месяца проект бюджета, согласно которому предполагается индексация цен в ряде отраслей, а также ослабление рубля и рост дефицита в 2024 году, может усложнить процесс снижения инфляции к таргету и потребовать большей жесткости, полагают аналитики.

Также в УК «Первая» сообщили, что фонд денежного рынка «Сберегательный» (SBMM) второй месяц подряд становится лидером рэнкинга InvestFunds по объему привлеченных средств.

Напомним, в сентябре два ПИФа УК «Первая» вошли в топ-10 рэнкингов по привлечению средств и доходности.