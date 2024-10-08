ЕС планирует оспорить в ВТО меры Китая в отношении производителей бренди

ЕС намерен оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) решение Китая ввести новые пошлины на импорт европейского бренди, пишет Reuters.

«Эти налоги необходимо отменить, пока не стало слишком поздно», — заявили во французской Ассоциации «Национальный межпрофессиональный офис производителей коньяка» (BNIC).

Во вторник Китай ввел временные пошлины на импорт бренди из Европейского союза. Решение затронуло Hennessy, Remy Martin и ряд других брендов. Такой шаг стал ответом Пекина на введение пошлин ЕС на импорт электромобилей из КНР. Немецкие концерны BMW и Mercedes сочли инициативу «фатальным сигналом» для европейского автопрома.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз стоит на пороге экономической холодной войны с Китаем.