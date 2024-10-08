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ЕС планирует оспорить в ВТО меры Китая в отношении производителей бренди

ЕС намерен оспорить в ВТО пошлины Китая на импорт европейского бренди

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

ЕС намерен оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) решение Китая ввести новые пошлины на импорт европейского бренди, пишет Reuters.

«Эти налоги необходимо отменить, пока не стало слишком поздно», — заявили во французской Ассоциации «Национальный межпрофессиональный офис производителей коньяка» (BNIC).

Во вторник Китай ввел временные пошлины на импорт бренди из Европейского союза. Решение затронуло Hennessy, Remy Martin и ряд других брендов. Такой шаг стал ответом Пекина на введение пошлин ЕС на импорт электромобилей из КНР. Немецкие концерны BMW и Mercedes сочли инициативу «фатальным сигналом» для европейского автопрома.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз стоит на пороге экономической холодной войны с Китаем.

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