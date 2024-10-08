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АСИ прогнозирует бурный рост креативного сектора экономики

АСИ: доля креативной экономики в России может удвоится к 2030 году

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Depositphotos

Доля креативных индустрий в российской экономике может достичь шести процентов от ВВП к 2030 году, сообщают «Известия» со ссылкой на Агентство стратегических инициатив (АСИ).

«В настоящее время эта доля составляет 3,5%. До 2030 года агентство вместе со специалистами подготовит дорожные карты, касающиеся развития 16 отраслей креативной экономики», — говорится в сообщении.

Директор центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде отметила, что компании креативной сферы будет выгоднее регистрировать не в Москве или Санкт-Петербурге, а в других городах.

«Сейчас так получается, что компанию будет иногда выгодно регистрировать не в Москве, не в Петербурге, а в других городах, потому что в этих регионах будут сфокусированы и инфраструктурные, и экономические, и другие стимулирующие меры, которые дают возможность развиваться именно этим компаниям», — пояснила Черкес-заде.

АСИ планирует разработать комплекс мер для стимулирования роста креативного сектора экономики, включая налоговые льготы, гранты и образовательные программы.

До этого стало известно, что руководители российских компаний не готовы довериться нейросетям.

Ранее Евросоюз утвердил новый режим санкций против России.

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