Названо условие подорожания нефти до $100

Перерастание противостояния Ирана и Израиля в фазу открытого военного конфликта может взвинтить цены на нефть до $100 за баррель, предупредил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Его слова приводит ТАСС.

В случае затяжной войны логистическая ситуация в Персидском заливе и Красном море еще больше усугубится. Через этот участок морского пути проходит более 75% мирового трафика нефти, подчеркнул эксперт.

Также он указал на возможность выпадания из рынка иранских нефтяных объемов, которые сегодня составляют порядка 4 млн баррелей в сутки или 4% мирового предложения. Однако, по словам Шостака, эти поставки сможет возместить Россия.

На фоне роста напряженности на Ближнем Востоке на прошлой неделе нефтяные котировки подскочили на 9%, приблизившись к самому большому недельному росту за два года. Стоимость Brent поднялась до $78 впервые с 30 августа.

Ранее цены на российскую нефть превысили потолок.