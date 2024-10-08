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В России призвали усилить контроль за производителями и продавцами косметики

«Известия»: общественники призвали усилить контроль за оборотом косметики

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин обратился к властям с призывом усилить контроль за производителями и продавцами косметики, пишет газета «Известия».

Письмо адресовано вице-премьеру Денису Мантурову и главе Минпромторга Антону Алиханову. В сообщении указаны причины, почему необходимо срочно принять меры.

Во-первых, 95% косметической продукции содержит информацию на латинице, что затрудняет понимание потребителя, перечисляет Шапкин. Во-вторых, в большинстве случаев состав компонентов написан нечитаемым шрифтом. Более того, треть ассортимента в торговых сетях продается вообще без информации о составе, отметил он.

«Растет число жалоб потребителей на косметическую продукцию. Самыми распространенными побочными эффектами от косметики являются: раздражение, аллергия и кожные заболевания», — отмечается в письме.

В качестве одной из мер регулирования косметического рынка Шапкин предлагает ускоренное введение маркировки товаров. Сейчас маркировка косметики находится на этапе эксперимента. Он продлится до 28 февраля 2025 года. После этого процедуру планируется внедрять поэтапно в течение 2,5 лет.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на красоту.

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