Wildberries запустит бесплатную грузовую доставку до покупателей

Wildberries запускает бесплатную грузовую доставку до покупателей по России и в странах присутствия, сообщили в пресс-службе компании.

Зона бесплатной доставки крупногабаритных товаров до дверей покупателей — бытовой техники, мебели, стройматериалов, сантехники и товаров для дачи — охватит к концу 2025 года всю территорию России и стран присутствия компании в СНГ, уточнили в Wildberries.

Пилотное тестирование проекта провели в начале 2023 года. Тогда курьерская отправка таких товаров проводилась в Москве, Петербурге, Калужской, Тульской и Рязанской областях.

Сейчас получить доставку на дом, с подъемом заказа в квартиру, могут жители 24 регионов и около 400 населенных пунктов.

Руководитель направления «Грузовая доставка и доставка курьером Wildberries» Евгений Булдыгин рассказал, что после завершения тестирования компания сосредоточились на расширении географии и запускает новые маршруты каждую неделю.

«До конца года намерены не только сделать заказы крупногабаритных товаров доступным во всех крупных городах России, но и привлечь к сотрудничеству продавцов из стран СНГ. В ближайших планах — Армения, Казахстан и Беларусь», — заявил он.

В компании отметили, что по сравнению с прошлым годом количество заказов крупногабаритных товаров увеличилось на 480%. Например, покупатели приобрели в 16 раз больше диванов, а матрасов — в 3,5 раза. Спрос на стиральные машины с бесплатной доставкой увеличился вдвое, на холодильники — в полтора раза.

Помимо мебели и бытовой техники, также растет интерес к покупке на маркетплейсе душевых кабин и ванн, промышленных инструментов — генераторов, компрессоров, бетоносмесителей — и разных строительных материалов, например, штукатурки, а также садовой мебели.