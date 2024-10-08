В США заявили, что Вашингтону не хватает денег для борьбы с природными бедствиями

У США не хватает средств для ликвидации последствий природных катастроф, пишет Зои Шлангер в статье для Atlantic.

По мнению журналистки, США грозят новые природные катаклизмы, на борьбу с которыми потребуются миллиарды долларов. До этого Вашингтону всегда удавалось найти средства на помощь пострадавшим, но в будущем эти расходы могут стать «неподъемными» или стать нормой.

«Такое несоответствие между катастрофами, на борьбу с которыми правительство выделило деньги из бюджета, и реальными последствиями от <...> масштабных стихийных бедствий происходит постоянно: после урагана «Харви», урагана «Мария», урагана «Флоренс», — поделилась Шлангер.

До этого газета The New York Times писала, что федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) столкнулось с дефицитом сотрудников для ликвидации разрушительных последствий урагана «Милтон».

Ранее аномально ранний и сильный ураган «Берил» потряс ученых.