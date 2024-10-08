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Эксперт объяснил, как России удалось опередить США по поставкам газа в Евросоюз

Энергетик Пикин: доля РФ в европейском импорте газа выросла за счет действий США

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Bernadett Szabo/Reuters

Россия обогнала США по поставкам газа в Евросоюз по итогам третьего квартала за счет смены приоритетов американской стороны, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша доля рынка увеличилась прежде всего за счет переориентации американских поставок на более выгодное азиатское направление», — пояснил он.

В июле — сентябре РФ направила в Европу 13,3 млрд кубометров газа, США — 9,5 млрд кубометров. Доля российских компаний в европейском импорте за период выросла до 19,4% против 17,2% кварталом ранее.

Накануне на Украине в очередной раз заявили, что страна не намерена продлевать транзитное соглашение с Россией после завершения срока его действия.

Ранее стало известно о лазейке для поставок российского газа в Европу.

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