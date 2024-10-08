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Стали известны плюсы и минусы покупки жилья для сдачи его в аренду

Экономист Щербаченко перечислил три плюса покупки квартиры для сдачи ее в аренду

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Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Спрос на аренду жилья в России продолжает расти, несмотря на рост цен. Наблюдается увеличение как закрытых сделок, так и количества просмотров объявлений. Квартиры стали сдаваться быстрее, за одну-две недели. Об этом «Газете.Ru» сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Он назвал три плюса и три минуса покупки квартиры для сдачи ее в аренду.

«На конец апреля — июня 2024 года средняя стоимость аренды квартиры в Москве достигла 88,6 тыс. рублей (+33% за год). В Санкт-Петербурге аренда обойдется в 43,7 тыс. рублей (+35% за год). В других регионах страны средняя цена аренды составляет 37,9 тыс. рублей (+18%). Плюсами покупки квартиры для сдачи ее в аренду являются рост стоимости жилья в долгосрочной перспективе, большой рынок недвижимости и легкость передачи по наследству», — отметил экономист.

Среди минусов эксперт выделил высокий порог входа в ипотеку (минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке повышен до 30%, а максимальный размер кредита теперь составляет 6 млн рублей), невозможность быстро продать любую квартиру, а также необходимость дополнительных вложений в ремонт и поиск арендаторов.

Щербаченко дал лайфхак, как купить квартиру для сдачи ее в аренду:

*внимательно изучите рынок недвижимости в вашем регионе. Выбирайте предложения с развитой транспортной и социальной инфраструктурой, а также с возможностью повышения стоимости после развития инфраструктуры, например, открытия метро.
*оцените свои финансовые возможности, особенно при выборе квартиры в ипотеку: рассчитайте возможность регулярно оплачивать жилищный кредит.
*изучите различные предложения по ипотечным программам от разных банков.
*проверьте свою кредитную историю, лучше заранее закрыть свои кредиты, кроме ипотеки.

По информации газеты «Коммерсантъ», крупные банки стали взимать с россиян комиссию по ипотечным кредитам с рыночными ставками при покупке нового и готового жилья. Сбор может достигать 6,5% от суммы займа.

Ранее россиянам рассказали о ловушках при аренде с правом выкупа.

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