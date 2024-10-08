Россиянам рассказали, какое пиво почти не подорожает из-за акцизов

Россияне, которые пьют крафтовое пиво от небольших частных пивоварен , практически не ощутят рост цен из-за повышения акцизов. Об этом «Газете.Ru» сказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

«Предположим, гражданин в среднем выпивает 58,3 литра в год. В этом случае на текущий момент его затраты составят 3498 рублей, а с 2025 года они возрастут до 3602,94 рубля, то есть на 104,94 рубля. При таком увеличении затрат на приобретение пива существенное снижение спроса маловероятно. Из-за подорожания крепкого алкоголя с мая 2024 года переход на иные алкогольные напитки выглядит маловероятным, поскольку последние подорожали более существенно», — отметила экономист.

По ее словам, минимальная стоимость бутылки пива размером 0,45 литра составляет 60 рублей, из них акциз достигает 11,7 рубля (26 рублей за литр x 0,45). В случае роста акциза до 30 рублей за литр, он увеличится до 13,5 рубля. Следовательно, аналогичная бутылка будет стоить на 1,8 рубля дороже, то есть 61,8 рубля, оценила Борисова. Но это только при условии, что производители оставят свою маржу на прежнем уровне и сохранят политику по сдерживанию расходов на производство. Подобный рост затрат будет ощутим для населения с низким уровнем дохода, подчеркнула Борисова.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко добавил, что лидером по потреблению пива на душу населения является Чехия (188,5 литра), второе место занимает Австрия (101,2 литра), а третье – Польша (99,6 литра). Россия находится на 34-й строчке с потреблением 58,3 литра на человека. В пандемию этот уровень был выше — 61,3 литра на россиянина.

4 октября правительство внесло в Госдуму законопроект, повышающий ставки акцизов на пиво, медовуху, сидр и пуаре с 2025 года. Увеличение будет более заметным, чем предполагалось изначально. В частности, акциз на пиво составит не 27 рублей, а 30 рублей.

Ранее россиян предупредили о подорожании сидра.