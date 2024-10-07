Глава совета директоров НАУФОР уходит в отставку

Глава совета директоров Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) Олег Вьюгин досрочно покидает свой пост, который он занимал более десяти лет. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев в своем Telegram-канале.

«На сегодняшнем заседании совета директоров Олег Вьюгин объявил о том, что покидает его. Олег Вьюгин был председателем совета директоров НАУФОР более 10 лет — годы активного развития ассоциации и вклад Олега Вячеславовича в это бесценен», — написал Тимофеев.

Вьюгин возглавлял совет директоров НАУФОР с 2010 года. В августе 2023 года его переизбрали на эту должность до 2025 года. Совет директоров ассоциации избирается раз в два года.

За свою карьеру Олег Вьюгин занимал ряд высоких постов в финансовой сфере. С 1996 по 1999 год он был заместителем министра финансов, с 2002 по 2004 год — первым зампредом Банка России, а с 2004 по 2007 год возглавлял Федеральную службу по финансовым рынкам. Также Вьюгин руководил наблюдательным советом Московской биржи с 2018 по 2022 год.

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