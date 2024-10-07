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Россия намерена расширять энергосотрудничество с Индией

Новак: РФ открыта к новым энергетическим проектам с Индией

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marinetraffic.com

Россия готова расширять энергетическое сотрудничество с Индией во всех сферах — от добычи до электрогенерации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

«Мы всегда открыты к обсуждению новых проектов в энергетике с нашими давними друзьями – будь то добычные проекты, переработка или сбыт и электрогенерация», — заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что Индия — ключевой партнер России в энергетике. В этом году РФ стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обновляя рекорды поставок.

Новак подчеркнул перспективы сотрудничества в угольной сфере на фоне мирового дефицита качественного металлургического угля. Российские компании заинтересованы в расширении присутствия на растущем индийском рынке.

Вице-премьер воздержался от деталей текущих переговоров, отметив, что информация о конкретных проектах будет озвучена по мере достижения договоренностей.

До этого член Европарламента Том Берендсен рассказал о лазейках, через которые российский СПГ продолжает поступать в ЕС, несмотря на санкции. В третьем квартале 2024 года объем импорта удвоился, и парламентарий призвал закрыть эту лазейку как можно скорее.

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