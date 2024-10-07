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Россиянам рассказали, почему в стране подорожало сливочное масло

Специалист Мирончиков: отложенная инфляция повлияла на стоимость масла в России

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Depositphotos

Отложенная инфляция в России стала причиной роста цен на сливочное масло и молочные продукты в целом. Об этом «Парламентской газете» рассказал независимый молочный эксперт Дмитрий Мирончиков.

По его словам, стоимость масла, сыра, сливок и других товаров, которыми россияне не самообеспечены, должна была измениться еще месяца четыре назад.

«До 2022 года в Россию масло поступало со всего мира. После 2022 года поставщиком сливочного масла на российский рынок осталась только Белоруссия, и она не в состоянии полностью обеспечить всю нашу потребность. Сейчас регулятор предпринимает определенные действия для снятия напряженности. Начался импорт масла из Ирана, ожидается поступление из Индии», — сказал Мирончиков.

По его словам, эти действия должны будут прекратить рост цен на молочку.

27 сентября сообщалось, что индекс завтрака «Бутербродекс» в первой половине сентября вырос на 2,4 пункта, до 136,9 пункта. Сильнее всего за период с 1 по 15 сентября подорожало сливочное масло. Средний чек на продукт увеличился на 5,3% и составил 200 рублей. Также за две недели заметно подорожали огурцы (+4,5%, до 115 рублей) и хлеб (+2,4%, до 43 рублей).

Ранее россиянам назвали лучшее сливочное масло.

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