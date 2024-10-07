Бакальчук подал новый иск против бывшей жены и Wildberries

Российский предприниматель Владислав Бакальчук подал новый иск против компании Wildberries, ООО «РВБ» и своей бывшей супруги Татьяны Ким. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Другие подробности пока не уточняются.

В июне 2024 года компания Wildberries начала процесс объединения с одним из крупнейших операторов наружной рекламы в стране Russ. Слияние завершилось в августе, результатом чего стало создание совместного предприятия — ООО «РВБ».

На этом фоне 3 октября Бакальчук подал иск в Савеловский суд Москвы в отношении ООО «РВБ» и своей бывшей жены. Бизнесмен потребовал признать недействительной сделку по передаче объединенной компании домена Wildberries.ru.

4 октября предприниматель направил в суд еще один иск к Татьяне Ким, компании Wildberries и ООО «РВБ». Он заявил, что активы Wildberries на общую сумму более 350 млрд рублей были незаконно переданы ООО «РВБ». В частности, речь идет о программном обеспечении и логистических возможностях компании. То же касается складов, товарных знаков и «многого другого, что создавалось годами».

Ранее в Wildberries заявили о завершении реструктуризации после объединения с Russ.