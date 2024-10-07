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Россиянам рассказали, во сколько обойдется вывод бизнеса на маркетплейсы

«Реальное время»: вывести бизнес на маркетплейсы можно за 60-110 тысяч рублей

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Вывести бизнес в России на маркетплейсы в среднем можно за 60-110 тыс. рублей, итоговая стоимость услуг будет зависеть от категории, размера и цены товара, а также от некоторых других факторов. Об этом «Реальное время» узнало у экспертов.

Чтобы выйти на площадку, продавцу нужно будет зарегистрироваться, выложить «пробную» партию товара, заплатить определенный процент в качестве комиссии, а также внести средства за хранение залежавшегося на складах электронной торговой площадки товара и за продвижение.

Помимо этого, дополнительно нужно будет заплатить за фото (5-20 тыс. рублей), видео (2-5 тыс. рублей) и описание товара (3 тыс. рублей), сертификацию (5 тыс. рублей) и рекламу (не менее 20 тыс. рублей).

«Кроме того, в договорах с продавцами маркетплейсы могут предусматривать право изменять размер комиссий в одностороннем порядке, поэтому необходим «НЗ», который в разных источниках оценивается в 20-50 тыс. рублей», — добавили в сообщении.

Исследование Центра развития предпринимателей PRO Wildberries и Модульбанка (есть у «Газеты.Ru») до этого показало, что средняя выручка успешных продавцов на маркетплейсах в России с начала 2024 года составила почти 3,5 млн рублей в месяц.

Ранее в России предложили усилить госрегулирование маркетплейсов.

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