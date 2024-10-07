Крупные российские банки ввели новую комиссию для ипотечных кредитов с рыночными ставками при покупке жилья на первичном и вторичном рынках. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

По информации издания, средний размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости привлеченного финансирования. Новые правила действуют с начала октября и распространяются на сделки по приобретению первичного и вторичного жилья, а также частных домов.

Банки объясняют введение комиссии снижением со стороны Центробанка планки предельной полной стоимости кредита (ПСК). С 1 октября до конца 2023 года предельная ПСК по кредитам на договоры долевого участия в строительстве и на покупку жилья, введенного в эксплуатацию меньше года назад, составляет около 22,4% годовых.

«Если данные затраты будут включены в сам кредит, то его полная стоимость может превысить предельный уровень, установленный ЦБ», — пояснил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустам Азизов.

Эксперты отмечают, что банки стремятся сохранить свою прибыль в условиях ограничений. По словам главы «Русипотеки» Сергея Гордейко, вне кризисов разница между ключевой ставкой и рыночной по ипотеке составляет 3–4 процентных пункта.

Новые правила могут привести к удорожанию квартир для конечных покупателей примерно на 10%. Это может стать дополнительным фактором снижения спроса на рынке жилья, считает вице-президент группы RBI Дмитрий Фалкин.

До этого россиянам рассказали , что на рынке недвижимости наблюдается затишье из-за прекращения льготной ипотеки и ограничений по семейной и IT ипотеке. Банки увеличили ставки до 20%, а застройщики предлагают рассрочку, ожидая снижения ключевой ставки.

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