Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Банки ввели новую комиссию для ипотечных кредитов

«Ъ»: жилье может подорожать на 10% из-за новых банковских комиссий

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Крупные российские банки ввели новую комиссию для ипотечных кредитов с рыночными ставками при покупке жилья на первичном и вторичном рынках. Об этом сообщает «Коммерсантъ» .

По информации издания, средний размер дополнительных платежей для заемщиков и застройщиков составляет 6,5% от стоимости привлеченного финансирования. Новые правила действуют с начала октября и распространяются на сделки по приобретению первичного и вторичного жилья, а также частных домов.

Банки объясняют введение комиссии снижением со стороны Центробанка планки предельной полной стоимости кредита (ПСК). С 1 октября до конца 2023 года предельная ПСК по кредитам на договоры долевого участия в строительстве и на покупку жилья, введенного в эксплуатацию меньше года назад, составляет около 22,4% годовых.

«Если данные затраты будут включены в сам кредит, то его полная стоимость может превысить предельный уровень, установленный ЦБ», — пояснил директор по ипотечным продажам и внедрению финансовых инструментов девелоперской группы А101 Рустам Азизов.

Эксперты отмечают, что банки стремятся сохранить свою прибыль в условиях ограничений. По словам главы «Русипотеки» Сергея Гордейко, вне кризисов разница между ключевой ставкой и рыночной по ипотеке составляет 3–4 процентных пункта.

Новые правила могут привести к удорожанию квартир для конечных покупателей примерно на 10%. Это может стать дополнительным фактором снижения спроса на рынке жилья, считает вице-президент группы RBI Дмитрий Фалкин.

До этого россиянам рассказали , что на рынке недвижимости наблюдается затишье из-за прекращения льготной ипотеки и ограничений по семейной и IT ипотеке. Банки увеличили ставки до 20%, а застройщики предлагают рассрочку, ожидая снижения ключевой ставки.

Ранее россиян предупредили о ловушках при аренде с правом выкупа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами