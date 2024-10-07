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В России могут появится новые ипотечные программы

Аксаков: Госдума обсудит новые адресные программы льготной ипотеки

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Shutterstock

В осеннюю сессию Государственная Дума вместе с экспертами и Минфином приступит к обсуждению нескольких предложений по новым программам льготной ипотеки. Об этом агентству «Прайм» рассказал глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В первую очередь, речь идет о тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Есть предложение ввести строительную ипотеку в регионах с масштабным жилищным, инфраструктурным и промышленным строительством», — подытожил депутат.

По словам Аксакова, конкретные сроки появления новых программ станут понятны после обсуждений и рассмотрения бюджетного пакета на следующую трехлетку. Парламентарий отметил нехватку кадров в стране, особенно айтишников, которых необходимо стимулировать, в том числе с помощью жилья. Он подчеркнул, что новые программы будут адресными и точечными, без массового использования, чтобы не повлиять на ставки и макроэкономику.

«Массовая льготная ипотека была ошибкой, и мы учтем ее опыт», — резюмировал Аксаков.

До этого россиянам рассказали , что ставки по рыночным ипотечным программам в большинстве банков превысили 21%. Например, Сбербанк повысил ставку на первичное жилье до 21,9%, а ВТБ предлагает кредиты с учетом дисконтов от 22% годовых.

Ранее в России зафиксировали снижение цен на вторичное жилье.

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