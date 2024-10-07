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Россияне рассказали о тратах на электронные сигареты

«Ромир»: половина российских вейперов тратит до 2 тысяч рублей в месяц

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Алексей Майшев/РИА Новости

Почти половина потребителей электронных сигарет в России тратят на них до 2 тыс. руб. ежемесячно. Об этом свидетельствуют результаты исследования холдинга «Ромир», с которыми ознакомился РБК .

Согласно опросу, 8% россиян используют различные электронные устройства для курения. Большинство вейперов (71%) признались, что пользуются такими гаджетами каждый день, а 21% — несколько раз в неделю.

Расходы на вейпинг распределились следующим образом: 30% опрошенных тратят от 2 тыс. до 4 тыс. руб. в месяц, а 7% — свыше 5 тыс. руб. Примечательно, что 60% пользователей электронных сигарет считают их столь же вредными, как и обычные табачные изделия.

«Результаты нашего исследования показывают, что вейпинг становится все более распространенным явлением в России, несмотря на осознание его потенциального вреда», — прокомментировал президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

В Госдуме с мая текущего года рассматривается законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов. Авторы инициативы ссылаются на данные Минздрава, согласно которым число подростков, использующих электронные сигареты, увеличилось в 10 раз с 2011 года.

Однако правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект, опасаясь роста нелегального оборота вейпов в случае введения полного запрета.

До этого развенчали миф, что вейпинг может быть менее вредной альтернативой курению. Однако новые исследования показали, что молодые вейперы испытывают такие же проблемы с физической нагрузкой, как и курильщики, включая ухудшение работы сосудов и повышенную усталость мышц.

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