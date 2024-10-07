Цены на красную икру в России выросли на 25% и продолжают расти

Цены на красную икру в России к октябрю 2024 года выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, и к Новому году они могут подняться еще на 10%. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин. Основной причиной подорожания он назвал невысокий улов и повышенный спрос на фоне неудачного сезона.

На данный момент в продаже все еще можно найти икру прошлого года по цене 5-6 тыс. рублей за килограмм, что сдерживает резкий рост цен. Однако икра нового сезона, например горбуши, уже продается дороже — от 7 тыс. рублей за килограмм.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин отметил, что, по их данным, цены на красную икру выросли как минимум в полтора раза, и этот процесс продолжается. Дефицит продукции становится все ощутимее, а запасы с прошлогоднего улова почти исчерпаны.

Опрошенные изданием эксперты предупреждают, что к концу года цены могут вырасти еще сильнее из-за ажиотажного спроса перед праздниками.

Ранее сообщалось, что в России собираются ограничить вывоз красной икры в двух регионах.