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Цены на красную икру в России выросли на 25% и продолжают расти

«Известия»: красная икра может подорожать на 10% к Новому году

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Depositphotos

Цены на красную икру в России к октябрю 2024 года выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, и к Новому году они могут подняться еще на 10%. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин. Основной причиной подорожания он назвал невысокий улов и повышенный спрос на фоне неудачного сезона.

На данный момент в продаже все еще можно найти икру прошлого года по цене 5-6 тыс. рублей за килограмм, что сдерживает резкий рост цен. Однако икра нового сезона, например горбуши, уже продается дороже — от 7 тыс. рублей за килограмм.

Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин отметил, что, по их данным, цены на красную икру выросли как минимум в полтора раза, и этот процесс продолжается. Дефицит продукции становится все ощутимее, а запасы с прошлогоднего улова почти исчерпаны.

Опрошенные изданием эксперты предупреждают, что к концу года цены могут вырасти еще сильнее из-за ажиотажного спроса перед праздниками.

Ранее сообщалось, что в России собираются ограничить вывоз красной икры в двух регионах.

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