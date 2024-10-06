Сбережения европейцев бьют рекорды

Европейские домохозяйства продолжают накапливать сбережения на уровне выше допандемийного, в то время как американские потребители активно тратят, стимулируя глобальный экономический рост, сообщает Financial Times.

По данным Евростата, коэффициент сбережений домохозяйств в еврозоне достиг трехлетнего максимума в 15,7% во втором квартале 2023 года, что значительно выше допандемийного среднего показателя в 12,3%. В США, напротив, уровень личных сбережений составил 5,2%, что ниже среднего значения 6,1% за 2010-2019 годы.

«Более низкий уровень сбережений в США способствовал росту потребительских расходов, которые стали ключевым фактором роста американской экономики», — отметил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди

Эксперты связывают различия в поведении потребителей с несколькими факторами. В США росту уверенности способствовали подъем фондового рынка и высокие цены на недвижимость. Европейцы же испытывают большую экономическую неуверенность после вторжения России в Украину.

«Европейский потребитель очень, очень осторожен, а американский потребитель гораздо более склонен тратить, тратить, тратить», — подчеркнул главный экономист американского банка Citi. Натан Шитс.

Согласно прогнозам ОЭСР, ВВП США вырастет на 2,6% в этом году, в то время как в еврозоне рост составит лишь 0,7%, а в Великобритании — 1,1%. Эксперты предупреждают, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может усилить осторожность европейцев, учитывая большую зависимость региона от энергопоставок с Ближнего Востока.

До этого Sky News сообщало, что госдолг Великобритании по итогам августа достиг 100% ВВП, что является рекордным показателем с 1960-х годов. Чистые заимствования в августе составили £13,7 млрд, что на £3,3 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года, и является третьим крупнейшим показателем в истории.

Ранее госдолг США за два дня вырос почти на $350 млрд.