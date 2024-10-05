В России может появиться студенческая ипотека

В Госдуме предложили запустить программу льготной ипотеки для студентов. С инициативой выступил депутат от КПРФ Денис Парфенов, сообщает Ura.ru.

Молодые россияне не могут позволить себе покупку жилья из-за высоких ипотечных ставок и большого первоначального взноса, подчеркнул спикер.

«[Это] может негативно сказаться на возрасте вступления молодых людей во взрослую жизнь и планировании семьи», — продолжил он.

Минимальная ставка по рыночной ипотеке в большинстве российских банков уже превысила 21%. Вероятно, в скором времени ставки по рыночным программам будут еще выше. Почему банки не смогут удерживать более низкий уровень — в материале «Газеты.Ru».

До этого россияне назвали необходимую для ипотеки зарплату. Каждый второй опрошенный заявил, что смог бы комфортно жить и выплачивать ипотеку, получая 300 тыс. рублей в месяц.

Ранее россиянам объяснили, как сохранить жилье, если вы не можете выплачивать ипотеку.