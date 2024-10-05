Цены на нефть рекордно растут на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Цены на нефть эталонного сорта Brent приближаются к самому большому недельному росту за два года, поскольку трейдеры ожидают возможности ударов по энергетической инфраструктуре со стороны Израиля или Ирана. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

На Ближний Восток приходится треть мировой добычи сырой нефти. В пятницу, 4 октября, нефть марки Brent торговалась выше $78 за баррель, что на 9% выше, чем в прошлую пятницу, после стремительного четырехдневного роста.

«Растущая обеспокоенность по поводу перебоев с поставками нефти из Ирана и через Ормузский пролив привела к самому большому недельному росту цен на нефть марки Brent с октября 2022 года», — пишет FT.

Аналитики и трейдеры опасаются, что Израиль может нанести удар по острову Харк, а Иран и его доверенные лица могут ответить ударом по объектам энергетической отрасли в регионе, отмечает издание.

Наиболее существенные сбои в поставках нефти произошли бы, если бы Иран попытался заблокировать движение танкеров через Ормузский пролив, который в США называют «самым важным в мире узким местом транзита нефти». Около пятой части мировых поставок нефти проходит через пролив каждый день, включая добычу стран-членов ОПЕК Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака, а также сжиженный природный газ из Катара.

Полное закрытие пролива, считают экономисты, привело бы к «безудержному росту цен на нефть» до $150 за баррель или выше.

Накануне сообщалось, что стоимость Brent поднялась до $78 впервые с 30 августа.

Ранее цены на российскую нефть превысили потолок.