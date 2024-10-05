Депутат рассказал, как выгоднее хранить сбережения

На сегодняшний день сбережения выгоднее и надежнее хранить на рублевых вкладах. Такое мнение выразил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщает РИА Новости.

Причиной этого депутат назвал высокую ключевую ставку.

Аксаков также посоветовал россиянам иметь «подушку» финансовой безопасности в размере двух-трех обычных месячных расходов, часть из которых можно разместить на банковском вкладе, в котором прописана возможность снятия в любой момент. Если финансовое положение позволяет, то дополнительные средства (помимо «подушки». — Ред.) разумно разместить на срочном вкладе, проценты по которому обычно выше.

По мнению депутата, инвестировать средства в фондовый рынок возможно лишь после того, как «решены две первые задачи и есть знания о том, как рынок работает, какие инструменты доступны и какие риски им присущи». Он также призвал помнить о том, что на финансовом рынке бывают не только доходы, но и потери.

13 сентября Банк России второй раз в этом году повысил ключевую ставку — на 100 базисных пунктов, до 19% годовых. В целом решение регулятора совпало с прогнозом финансового рынка. Экономисты и финансисты ожидали дальнейшего роста ставок по вкладам и кредитам. По их мнению, максимальные ставки по депозитам в 2024-25 годах составят 22-23% годовых. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Центробанк сообщил, что средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 18,71%.